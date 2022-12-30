Пожертвования Ziedot.lv в этом году составили 20 миллионов евро

Благотворительная организация Ziedot.lv в этом году получила от жителей в качестве пожертвований около 20 миллионов евро. Об этом в передаче "Утренняя панорама" рассказала руководитель организации Рута Диманте.

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По словам Диманте, этот год стал "невероятно щедрым", при этом размер пожертвований вырос не только из-за событий в Украине - например, для онкологических пациентов собрано около миллиона евро.

По словам Диманте, сбор средств в рамках разных проектов показал, что Украине жертвуют не только латыши, но и русские, несмотря на то, что во время войны организации пришлось столкнуться с довольно агрессивными мнениями.