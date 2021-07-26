Пожилые люди без предварительной записи могут привиться от Covid-19 на четырех пунктах вакцинации в Риге

На этой неделе пожилые люди без предварительной записи и направления врача могут привиться от Covid-19 на четырех пунктах вакцинации в Риге, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Вакцинация пожилых людей без предварительной записи проводится с 9:00 до 10:00.

Пункт вакцинации в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка будет работать с 26 июля по 1 августа, вакцинация здесь будет проводиться вакциной Pfizer/Biontech.

В Доме конгрессов пункт вакцинации будет открыт 26-31 июля, здесь вакцинация также будет проводиться вакциной Pfizer/Biontech.

В конференц-центре Atta вакцинация вакцинами Pfizer/Biontech и Moderna будет проводиться 26-30 июля.

В пункте вакцинации, который находится в Рижском роддоме, пожилые люди без предварительной записи могут привиться вакциной Pfizer/Biontech по рабочим дням с 10:00 до 12:00.

С 13:00 до 17:30 в Доме конгрессов и гастрономическом павильоне Центрального рынка будет продолжаться вакцинация всех желающих в порядке живой очереди.

Также на следующей неделе продолжится вакцинация в столичных торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs, Domina, Akropole, Origo, Alfa, Rīga Plaza, Dole. В этих пунктах можно вакцинироваться и по записи на конкретное время на сайте manavakcina.lv или телефону 8989, и без предварительной записи. С 10:00 до 11:00 на этих пунктах будут приоритетно прививать пожилых людей.