Пожилые люди, хронические больные, медики и соцработники получат бесплатную прививку от гриппа
Foto: F64

В этом году Кабинет министров решил расширить группу людей, которым положена 100% компенсация прививки от гриппа, сообщает Министерство здравоохранения.

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Бесплатно привиться от гриппа смогут лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Кроме того, бесплатные прививки от гриппа будут доступны медикам и поддерживающему персоналу медучреждений, чья работа подразумевает тесный контакт с пациентами. Помимо прочего, государство оплатит прививки работникам центров длительного социального ухода и клиентам этих учреждений.

В Минздраве отметили, что вакцинация от гриппа не только снижает число больных, но и сокращает риск осложнений, некоторые из которых бывают летальными. Это особенно важно во время эпидемии Covid-19, ведь коронавирус тоже может привести к тяжелой пневмонии и обострить ход хронических заболеваний.

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rus.DELFI.lv

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