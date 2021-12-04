Пожилым и привитым латвийцам начали платить пособие в 20 евро. Что об этом нужно знать

Всем вакцинированным жителям старше 60 лет, проживающим в Латвии, с ноября этого года до конца марта 2022 года выплачивается ежемесячное пособие в размере 20 евро. Так государство решило поддержать пожилых людей ввиду общего роста цен, включая на энергоносители, и поспособствовать, чтобы как можно большее число пожилых привилось от Covid-19.

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Я вакцинированный пенсионер, что мне нужно сделать, чтобы получать пособие в размере 20 евро в месяц?





Ничего не нужно делать, если вы живете в Латвии и получаете пенсию. В этом случае VSAA выплатит пособие автоматически. VSAA информацию о том, что вы прошли полный курс вакцинации, получит от Национальной службы здравоохранения. Пособие будет выплачиваться как и пенсия, но не обязательно вместе с ней. Выплаты начнутся в декабре — вы получите деньги сразу за ноябрь и за декабрь, в сумме 40 евро.





Мне больше 60 лет, но я еще не получаю ни пенсию, ни пособия от VSAA. Что мне делать?



Вам нужно подать заявление в VSAA. Заявление (образец заявления) о предоставлении пособия в размере 20 евро в месяц можно подать в VSAA:



в электронном виде по официальному адресу э-почты (заявка должна быть подписана безопасной электронной подписью с отметкой времени); в электронном виде по электронной почте Latgale@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано безопасной электронной подписью с отметкой времени); отправив его по почте в любой отдел или поместив в почтовые ящики, расположенные в центрах обслуживания клиентов VSAA в рабочее время.

В заявлении необходимо указать:

имя, фамилию,

персональный код,

номер телефона или адрес электронной почты для связи,

номер счета в банке или почтовой платежной системы (PNS).

Что значит — законченный полный курс вакцинации? Должен ли быть действующий сертификат?



Если вы прошли вакцинацию недавно, то важно, чтобы проведенный курс был полный. То есть вы получили столько доз вакцин, сколько необходимо для конкретного препарата или при комбинации этих препаратов. Если вы переболели Covid-19, то годится и подверждение тестом РНК, если затем была получена одна доза любой вакцины. Тогда действующего сертификата вакцинации может не быть.



Можно ли получить пособие, если по разным причинам курс вакцинации завершится только в декабре?



Да, если курс вакцинации будет завершен, например, 16 декабря 2021 года, то пособие выплатят за декабрь 2021 года, а также за январь, февраль и март 2022 года. За ноябрь выплаты не будет.



Может ли пособие получить гражданин Латвии, достигший соответствующего возраста, но проживающий и работающий за границей?



Нет, пособие получат только люди, действительно проживающие в Латвии. Если вы только задекларированы в Латвии, но по информации Государственного агентства социального страхования, здесь не живете, то вашей страной проживания считается другое государство.



Что делать, если вакцинация проводилась не в Латвии?



Если сертификат вакцинации против Covid-19 (цифровой сертификат Covid-19 для ЕС), получен в другой стране, входящей в Европейский Союз/ Европейскую Экономическую зону (ЕС/ЕЭЗ), то вам необходимо написать заявление в VSAA и к нему приложить цифровой сертификат Covid-19 для ЕС, полученный в другой стране — участнике ЕС/ЕЭЗ, или его копию.

Если вы вакцинировались в стране, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, а значит не имеете цифрового сертификата Covid-19, признаваемого в ЕС, то нужно обратиться в Национальную службу здоровья с заявлением о признании факта вакцинации от коронавируса в иностранном государстве.

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Смогу ли я получить пособие, если 60 лет исполнится в декабре?



Если вы прошли полный курс вакцинации и достигните возраста 60 лет, допустим 30 декабря, то вы вправе получить пособие за декабрь и последующие месяцы. За ноябрь пособие выплачего не будет.



Могут ли меня лишить статуса малообеспеченного, если после получения пособия в размере 20 евро в месяц доход будет выше, чем необходимо для статуса?



Нет, социальная служба самоуправления не будет учитывать выплачиваемое вам пособие в размере 20 евро в месяц при оценке материального положения домохозяйства для предоставления социальной помощи. Подоходный налог из данного пособия также не удерживается.



Могу ли я затребовать данное пособие в VSAA только весной, чтобы получить 100 евро сразу?



Всем пенсионерам и получателям других услуг VSAA, 20 евро на счет будут приходить автоматически каждый месяц, начиная с декабря.

Если вы имеете право на пособие с ноября, но не получаете никаких услуг VSAA (пенсия, возмещение или пособие), то свои 20 евро в месяц можете затребовать и позже, например, весной. Заявку на получение средств нужно подать позже, тогда будет выплачено 100 евро одним платежом. Однако учтите, что заявление должно быть подано в течение шести месяцев с 27 октября 2021 года, когда вступил в силу нормативный акт о выплате пособия, или с даты завершения полного курса вакцинации, и если он проведен в период с 27 октября по 31 декабря текущего года.

Я — вакцинированный получатель российской пенсии. Полагается ли мне пособие?



Да, вы также имеете право на пособие в размере 20 евро в месяц. Потому что по закону оно выплачивается всем проживающим в Латвии (независимо от гражданства), достигшим к 31 декабря 2021 года возраста 60 лет и завершившим полный курс вакцинации против Covid-19.

Если вы получаете российскую или пенсию другого государства через VSAA, то заявление писать не нужно. Если российская пенсия "приходит" напрямую из России, то у VSAA нет номера вашего банковского счета. В этом случае необходимо написать заявление на получение пособия.



Если я переболел Covid-19, есть сертификат о перенесенном заболевании, то также имею право на 20 евро?



Нет, пособие в размере 20 евро в месяц предоставляется только людям, прошедшим полный курс вакцинации. Тест на Covid-19 и сертификат о перенесенном заболевании недействительны для получения пособия. С одним исключением: если человек получил заключение специалиста клинической университетской больницы или консилиума специалистов о необходимости отложить вакцинацию против Covid-19 до 31 марта 2022 года. Тогда вы можете подать заявление в VSAA на получение пособия, приложив заключение.



Будет ли это пособие выплачиваться вакцинированным людям, достигшим определенного возраста, но находящимся в тюрьме?



Да. Если вы старше 60 лет, прошли полный курс вакцинации и находится в тюрьме, но не получает никаких выплат от VSAA, то необходимо подать соответствующее заявление в VSAA.

