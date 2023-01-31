Позиция Латвии в Индексе восприятия коррупции за год не изменилась

В Индексе восприятия коррупции за 2022 год, составляемом международней организацией Transparency International позиция Латвии осталась неизменной - 59 пунктов из 100. Это лучше, чем в ряде других стран ЕС.

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Для ИВК, где 180 стран и территорий ранжируются по уровню восприятия коррупции в государственном секторе, используется шкала от нуля до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 — крайне низкому. Индекс рассчитывается на основе данных, полученных из 13 внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, частные консалтинговые компании и рейтинговые агентства, аналитические центры и другие организации. Баллы отражают мнения экспертов и предпринимателей.

Результаты Латвии показывают, что стране не удастся достичь установленной в Национальном плане развития на 2021-2027 годы цели: в 2024 году достичь 64 пункта, а в 2027 году - 67 пунктов, комментирует организация "Общество за открытость - Delna". По мнению организации, эту уверенность усиливает и тот факт, что в декларации нового правительства Кришьяниса Кариньша хоть и признается, что уменьшение коррупции является важным для укрепления безопасности государства, в то же время нет никаких конкретных мероприятий, как этого достичь. "Создается впечатление, что мы осознаем негативное влияние коррупции, но практически ничего с ней сделать не можем", - подчеркивает организация. По мнению Delna, коррупция в политической и судебной системе, предпринимательстве и межличностных отношениях в обществе угрожает государственной безопасности и демократическому развитию.

Комментируя результаты ИВК, глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс отметил, что в прошлом году индекс составлялся в геополитически сложное время и это в определенной мере отображает связь коррупции с конфликтами и безопасностью. В феврале будет год с момента вторжения России в Украину и война стала лакмусовой бумажкой для индивидуального и коллективного понимания безопасности. "В этот период мы снова как на ладони наблюдали примеры того, к чему приводит растрата агрессором бюджетных средств и использование должностей в публичном секторе в личных интересах. Эти иллюстрации нужно использовать как домашнюю работу, чтобы тщательно оценить реализованные в Латвии мероприятия по борьбе с коррупцией, в том числе те, что касаются укрепления внутреннего контроля и снижения рисков. Коррупцию и использование власти в корыстных целях нужно рассматривать как прямую угрозу для национальной безопасности", - считает глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс.

В 2022 году Бюро потребовало начать уголовное преследование 25 лиц за преступные деяния, совершенные на службе в госструктурах. По словам Мурниекса, такие преступления не только подрывают доверие к госучреждениям, но и генерируют нажитые преступным путем средства, которые затем последовательно легализуются. Анализ выявленных случаев указывает на следующую тенденцию: полученные якобы легальным образом средства затем интегрируются в финансовую систему, после чего используются для покупки недвижимости, транспортных средств или товаров класса люкс. Имеющийся в Латвии высокий риск легализации нажитых преступным путем средств может негативно повлиять на репутацию страны в глазах инвесторов и международных партнеров.

"Принятые в прошлом году судебные решения указывают на систематичность взяточничества в группах по предварительному сговору. Анализ судебных постановлений показывает, что за требование взятки суды продолжают применять реальное лишение свободы и запрет занимать должность в госучреждениях на определенный срок. В борьбе с коррупцией наказание имеет важное значение, оно способствуют повышению престижа сектора внутренних дел, например, росту доверия сотрудникам Государственной полиции или Государственной пожарно-спасательной службы", - говорит Мурниекс.

По его словам, полученный Латвией результат в целом показывает эффективность принятых мер, однако прогресс в последние годы небольшой и страна по-прежнему выглядит хуже на фоне других стран Балтии. Согласно ИВК, позиция Эстонии по сравнению с 2021 годом тоже не изменилась - по итогам 2022 года страна с 74 пунктами находится на 14-м месте. В свою очередь показатель Литвы за год вырос с 61 до 62 пунктов и вместе с Португалией страна разметилась на 33-й строчке топа.

В этом году индекс возглавляет Дания (90 баллов), за которой следуют Финляндия и Новая Зеландия (по 87 баллов). Замыкают рейтинг ИВК Южный Судан (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Сомали (12 баллов), где продолжаются затяжные конфликты. 26 стран, среди которых Великобритания (73 балла), Катар (58 баллов) и Гватемала (24 балла), в этом году достигли своего исторического минимума.

Россия получила 28 баллов.