Позиция сбалансирована. Ринкевич о конфликте на Ближнем Востоке, новинках Brexit и запретах для Лепса

Не опасно ли Латвии поддерживать США в конфликте с Ираном и оставлять своих военных в горячей точке, как грамотно вести себя латвийским туристам и эмигрантам в условиях Brexit, когда уже в Латвию приедет Лукашенко и можно будет вживую услышать "Я уеду жить в Лондон". Об этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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О конфликте на Ближнем Востоке. Говоря о ситуации в Ираке и отношениях США с Ираном, надо взглянуть на этот вопрос в исторической перспективе — вернуться к Сирии 2013 года, когда президент США заявил о "красных линиях" для применения химического оружия. Казалось, достигли соглашения о выводе этого вида оружия из Сирии, но потом было зафиксировано три, а по другой версии четыре факта применения.

Весь прошлый год ситуация накалялась: были нападения на саудовские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры, жесткая политика и провокации Ирана в Ливане, Сирии и Ираке. В декабре проиранские силы напали на базу коалиции, сражающейся с ИГИЛ под руководством США, а 31 декабря пытались штурмовать посольство США. В этом контексте то, что сделали Штаты, может рассматриваться как шаг самообороны. И все же надо работать над тем, чтобы ситуация разрядилась. Дипломатии никто не отменял даже в ситуации трех ответных ракетных ударов Ирана. В пятницу на эту тему пройдет внеочередная сессия министров иностранных дел ЕС…

О том, почему Ринкевич в числе первых поддержал США. У нас есть один новостной портал на русском языке, который из одного твитта на анонимном аккаунте сделал заголовок о том, что Латвии угрожают… Это вопрос не ко мне, а к редакторам и журналистам, которые делают много шума из ничего… Наша позиция сбалансирована: мы написали, что расцениваем действия США как самооборону. Это прописано и в уставе ООН. Мы считаем, что надо работать над деэскалацией. Более-менее схожую позицию выразили и наши балтийские соседи. В других странах ЕС тоже никто особо не выражал осуждения США…

О ядерном будущем Ирана. В 2015 году был договор, что Иран не станет развивать ядерную программу в военных целях, в 2018 году США вышел из программы, а ЕС считал, что программу надо продолжать (тут у нас расхождения со Штатами). После атаки 3 января в Багдаде Иран заявил, что прекращает выполнение договоренностей, но при внимательном чтении заявления видно, что там оставлено много путей для возврата. Евросоюз будет решать, что тут можно сделать.

О том, как события на Ближнем Востоке отразятся на Балтии. Я спрашивал у главы Службы безопасности Латвии, видит ли он угрозу роста терроризма, но в данный момент в Балтийском регионе мы тревожных признаков не видим. Конечно, всех тревожит то, как конфликт скажется на экономике всего мира в связи с ростом цен на нефть.

О латвийских военных в Ираке. Сейчас в Ираке, в составе датского контингента под командованием сил США находятся шесть наших инструкторов. На данный момент все операции коалиции прекращены, обучение иракских сил безопасности приостановлено. Мы должны свои действия координировать с союзниками. Парламент должен решить вопрос (продолжить миссию или нет) до 1 февраля — срока, до которого действует решение предыдущего парламента. Надеюсь, что парламент решит продолжать… На днях прозвучала также резолюция парламента Ирака, призвавшая всех солдат антиигиловской коалиции и натовской операции уходить из страны. Но это не юридическое решение — его еще будет рассматривать правительство Ирака. Сказать, чем все закончится, пока сложно.

О визите в Латвию Лукашенко и его отношениях с Путиным. Мы внимательно следим за развитием двусторонних отношений России и Беларуси. Они ведь наши соседи. Мы должны развивать диалог. У нас довольно хорошие экономические отношения. Решение о том, как далеко заходить в вопросах политической и экономической интеграции, будет приниматься в Минске. Намечен визит нашего премьера в Минск. Работаем и над совместным ЧМ по хоккею в 2021 году. Думаю, этот год станет годом визита Лукашенко в Латвию — работаем над конкретными датами, с учетом того, что в Беларуси будут очередные выборы президента…

О зачислении Лепса в "черный список" невъездных (поклонники волнуются, почему именно сейчас и как надолго). Меня абсолютно не волнуют ни музыка, ни поклонники того или другого певца. Он занесен в список невъездных лиц по представлению служб безопасности — не ищите тут большой политики. Когда мы получаем информацию от компетентных органов, то сразу действуем. И посмотрите в гугле список других стран, которые его занесли.

О последствиях Brexit. По нашим данным, десятки тысяч живущих в Великобритании соотечественников до сих пор не зарегистрировались в официальных регистрах МИД Великобритании. Хотели бы еще раз призвать всех латвийцев, которые там живут и работают, сделать это до 31 января… В противном случае, наши возможности гарантировать их права будут минимальными. Конечно, мы будем рады всем, кто решит вернуться в Латвию (посольство меня информировало, что желание выразили многие), но это личное дело каждого, кто там живет и работает.

Примерно 11 месяцев (в лучшем случае) у нас будет для заключения новых соглашений о торговле и политических отношениях. Это нелегко. Поскольку есть соглашение по выходу Великобритании юридически корректным способом, думаю, что больших изменений в отношениях не будет. Предполагаю, что возможны некоторые проблемы в торговле и на таможне в первые недели — будем над этим работать.

Для туристов пока ничего не меняется. Думаю, безвизовый режим сохранится и с 2021 года. Но если с 1 февраля кто-то захочет получить вид на жительство в Великобритании, то это уже будет компетенция властей той страны. Правила свободного перемещения по ЕС действовать не будут.