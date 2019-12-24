Практикантки Даугавпилсской больницы: "Нас об опасности бешенства никто не предупредил!"

После выхода статьи "Похоронить и забыть? Сын умершей от бешенства женщины рассказал о маме и своей борьбе за правду" с редакцией Delfi связались две студентки Даугавпилсского медицинского колледжа. Их направили на практику в палату к заболевшей Светлане — убирать и ухаживать за пациенткой. О том, что тем же вечером женщина умерла от бешенства, они узнали лишь на четвертый день — случайно. Практикантки сразу настояли на вакцинации, но уверенности в том, что не было поздно, у них нет — опасаются за здоровье детей и близких.

Вчера, 23 декабря, портал Delfi опубликовал подробный рассказ о том, как через полтора года после поездки в Индию и укуса щенка Светлана оказалась в Даугавпилсской региональной больнице, а оттуда была перенаправлена в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу с подозрением на "острое полиморфное психотическое расстройство". 28 ноября она умерла в страшных муках.

Случившееся вызвало волну панических настроений во втором по величине городе Латвии. Ведь диагноз "бешенство" женщине был поставлен уже после смерти, а до того она контактировала со многими людьми — как медперсоналом, так пациентами двух больниц и посетителями.

С Delfi связались две студентки Даугавпилсского медицинского колледжа Лилия и Елена — уже полгода они учатся на помощников медсестер. По словам Лилии, 28 ноября их распределили на практику — попали на 12-й этаж Даугавпилсской региональной больницы. Как раз в "интенсивную палату", где находилась Светлана, которая к тому моменту чувствовала себя очень плохо.

"Никто нам не сказал, чем она болеет, — вспоминает Лилия. — Мне с однокурсницей просто сказали убирать, мыть, помогать. Женщина вела себя очень… необычно. Мы спросили у санитарки, что с ней, это не опасно? Санитарка нас успокоила, сказав, что общалась с пациенткой - все нормально. Мы навели порядок, помыли ей кружки, брали ее полотенце, пытались успокоить… Потом повезли на компьютерную томографию. Поначалу были в перчатках, но они все время рвались. На "компьютер" везли уже без перчаток, ехали вместе в лифте. Пить воду женщина наотрез отказывалась — страшно кричала. Ей было очень плохо!"

По словам Лилии, после практики студентки пришли в больницу лишь в понедельник — только тогда узнали, что в четверг (четыре дня назад) пациентка умерла. Никто им не сказал, как это случилось. О том, чтобы сделали прививки, пришлось самим просить главную медсестру.

"Как такое может быть? Почему нас никто не предупредил об опасности бешенства? — недоумевает Лилия. — Я одна воспитываю маленького ребенка, у меня пожилая бабушка и мама — никого не волнует их здоровье?! Ходила к Семенову (руководитель ДРБ, - прим. ред.), просила, чтобы меня отправили на анализы для спокойствия. У меня нет 55 евро, которые просят в E.Gulbja Laboratorija. У моей однокурсницы тоже. Семенов сказал оставить номер телефона, но так никто и не перезвонил. Обращалась к мэру (Андрею Элксниньшу, - прим. ред.). Я жить хочу, понимаете?! Вокруг — тишина. Я спать не могу, плачу каждый день".

Как уже писал портал Delfi, по информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) из мировой практики, в подавляющем большинстве случаев люди заражались бешенством от больных животных — вирус попадал через кровь или слюну.

Возможность заражения "человек-человек", рассказала Delfi представитель ЦПКЗ Илзе Арая, скорее теоретическая: "Заболевание не передается, как грипп, по воздуху". Тем не менее ЦПКЗ развернул в Даугавпилсе профилактические мероприятия — курс вакцинации начали около 60 человек, которые могли контактировать с заболевшей женщиной — ее слюной, кровью… Считается, что пока вирус не попал в центральную нервную систему, вакцина предотвращает развитие болезни. Если опоздать, то исход один — смерть.

В 2015 году Латвии присвоили официальный статус свободной от бешенства территории. По сведениям Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), последнее домашнее животное с таким вирусом в стране было выявлено в 2012 году, дикое — в 2010 году. Случаи заражения человека не регистрировались 16 лет, последние были в 2003 (охотник отделял шкуру убитого животного), 1993 и 1996 годах. Поскольку в этом случае анализ показал, что вирус — азиатского происхождения, вероятность инфицирования от животного из Латвии исключили.