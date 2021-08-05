Практики семейных врачей получат доплаты за пациентов, привитых от Covid-19

Семейные врачи получат от государства дополнительную финансовую поддержку за обеспечение вакцинации от Covid-19, а также за привитых пациентов, в эфире LTV сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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Павлютс указал, что на заседание Кабинета министров 10 августа Министерство здравоохранения выдвинет законопроект, согласно которому практики семейных врачей получат доплаты за привитых пациентов, а если их доля превышает 50% или 70%, то доплаты будут еще больше.

"Каждой практике семейных врачей, которая вакцинирует, будут доступны 1500 евро в месяц, чтобы оплачивать труд дополнительных работников или технически оборудовать помещения практики", — сообщил министр. По данным министерства, на это потребуется более 10 млн евро.

Кроме того, министерство собирается выделить дополнительные средства на реабилитацию работников практик семейных врачей, столкнувшихся с выгоранием.

Павлютс указал, что прививку от Covid-19 сейчас можно получить только в 58% практик семейных врачей. В связи с этим министерство планирует в будущих договорах с семейными врачами установить, что услуга вакцинации в практиках семейных врачей является обязательной. Министр надеется, что в случае необходимости ревакцинации от Covid-19, людей не придется прививать в спортивных залах и магазинах.