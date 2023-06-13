Права, шлем и регистрация: Латвия введет новые ограничения для электросамокатов
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Еще до Лиго Сейм намерен внести поправки в Закон "О дорожном движении" и Правила дорожного движения, которые ужесточат требования к использованию и размещению электросамокатов, повысятся и штрафы за допущенные нарушения. Предполагается, что такие меры позволят сократить количество несчастных случаев, связанных с электросамокатами.

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Защитный шлем, наличие прав, регистрация устройства, повышение штрафов


Во вторник, 13 июня, Министерство сообщения презентовала поправки к Закону "О дорожном движении" и Правилам дорожного движения, которые вводят куда более жесткие требования к водителям электросамокатов, чем это было до сих пор. Предполагается ввести следующие меры:

  • Участвовать в дорожном движении будет разрешено только зарегистрированным электорасамокатом, о регистрации должна свидетельствовать специальная наклейка с выданным номерным знаком;
  • К водителю электросамоката, вне зависимости от возраста, будет выдвигаться требование — наличие прав на управление велосипедом или любым другим транспортным средством. Ездить на самокате разрешат только с 14-летнего возраста;
  • Будут увеличены штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов (одна из проблем — подростки нередко катаются на самокатах вдвоем, хотя это запрещено);
  • Самоуправления получат право определять зоны запрета на парковку транспортных средств общего пользования — то есть, таким образом местные власти смогут бороться с ситуацией, когда электросамокаты оставляют в любом месте;
  • Право надзирать за безопасностью дорожного движения будет не только у Государственной полиции, но и у муниципальной полиции;
  • Будут повышены штрафы за все распространенные нарушения безопасности движения на электросамокатах (использование гаджетов во время езды, несоблюдение сигналов светофора, несоблюдение дистанции, вождение в нетрезвом состоянии и так далее);
  • Планируется также выдвинуть обязательное требование — водителям электросамокатов будет разрешено участвовать в дорожном движении только при наличии защитного шлема.


Поправки к Закону "О дорожном движении" уже рассматривает Сейм, планируется внести изменения и в Правила дорожного движения. Предполагается, что изменения в законодательство будут внесены еще до Лиго — и жесткие требования вступят в силу уже в наступившем летнем сезоне. Однако насколько жесткая редакция законопроектов будет принята — покажет голосование в Сейме.

"Пьяные" аварии и детские травмы


Причина, по которой государство намерено ввести такие меры — рост числа несчастных случаев с участием электросамокатов.

"Если в прошлом году за первые пять месяцев года в дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов пострадало 64 человека, то в этом году их число превышает 90. Начался летний сезон и естественно, что электросамокаты все больше будут заполнять улицы города, создавая опасные ситуации как для себя, так и для других участников дорожного движения, а также для пешеходов", — заявил на пресс-конференции министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение).

"Электросамокаты — причина серьезных и даже необратимых последствий для физического здоровья, о чем давно бьют тревогу в Детской больнице. Мы рады, что нас услышали, и вносятся поправки в законы, призванные контролировать безопасность движения на электросамокатах. А скоро будет запущена кампания Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которая актуализирует важность того, как важен для детей пример взрослых, как важно при езде на электросамокате быть в шлеме, соблюдать правила дорожного движения и в целом правила безопасности", — подчеркнула старший врач Детской клинической университетской больницы Ренате Снипе.

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В свою очередь, председатель правления CSDD Айвар Аксенокс указал на опасную тенденцию: аварии с участием электросамокатов часто происходят, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Также следует подчеркнуть, что количество аварий с участием водителей электросамокатов стремительно растет из года в год, и уже опережает количество аварий с участием велосипедистов. Особое внимание следует обратить на то, что этот вид транспортных средств используют поздним вечером и ночами, а водитель находится в нетрезвом состоянии. Поэтому однозначно нужно поддержать предложение об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, обязательная регистрация электросамокатов поможет городским властям реализовать необходимые меры контроля для повышения безопасности дорожного движения", — заявил Аксенокс.

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