В октябре 2022 года в соцсетях распространился снимок, якобы сделанный в медучреждении в столице Латвии, — утверждается, что на батареи повесили замки, чтобы пациенты не могли изменить температуру в палате. Фактчекеры из "Проверено.Медиа" совместно с журналистами Delfi выяснили, насколько достоверны такие публикации.

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Вечером 9 октября телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале (1,37 млн подписчиков на момент написания этого разбора) скриншот твита с фотографией, сделанной, как утверждается, в рижской больнице "Гайльэзерс". На снимке была изображена батарея с регулятором температуры, заключенным в пластиковый чехол с кодовым замком. "Новости Латвии: зима близко", — прокомментировал это сообщение Соловьев. Фотографию размещали и в менее крупных каналах, среди которых "Осташко! Важное" (322 000 подписчиков), "Голос Мордора" (183 000 подписчиков), Gury__mood (127 000 подписчиков) и "Мировой новостник №1 🇷🇺" (79 000 подписчиков). Также изображением делились в Twitter и Facebook.

В июле Еврокомиссия представила план Save Gas for a Safe Winter ("Берегите газ для безопасной зимы"), который разработала на случай возможных перебоев с поставками топлива из России. Инициатива предполагает, что с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года страны ЕС в добровольном порядке снизят потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016–2021 годах. В итоговом варианте, который спустя две недели одобрил Совет ЕС, был предусмотрен ряд случаев, когда потребление газа можно сокращать в меньшем объеме или не сокращать вовсе; исключения распространяются на страны, чьи газовые и электросети не связаны с другими государствами ЕС.

Как в оригинальном проекте Еврокомиссии, так и в утвержденном позднее итоговом варианте отдельно оговаривалось: существующее европейское законодательство гарантирует, что новые меры только в крайнем случае и в последнюю очередь должны затрагивать "защищенных потребителей". К таковым относятся домохозяйства, а также "основные социальные службы": больницы, школы, детские сады, пожарные станции, оборонные объекты и т. д. Власти ряда стран, регионов и городов решили экономить газ и электричество, сокращая не критически важное потребление: отключили ночную подсветку памятников и фонтаны, закрыли общественные бассейны, перестали подавать горячую воду в уборные в общественных учреждениях. В разных государствах ограничения температуры в помещениях ввели для административных зданий, вокзалов, аэропортов, торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Рижские власти используют в целом схожий набор мер, чтобы снизить потребление газа. Министерство здравоохранения Латвии в сентябре сообщало, что собирается экономить в первую очередь за счет административных зданий и помещений, поскольку снижение температуры непосредственно в больницах может привести к проблемам у пациентов (не говоря уже об упомянутых выше ограничениях действующего законодательства). Согласно планам ведомства, для достижения поставленной цели будут не сокращать потребление, а повышать энергоэффективность: заменят лампы на светодиодные, введут "удаленку" для персонала, не задействованного непосредственно в лечении больных, на один или несколько дней еженедельно, сократят использование служебных автомобилей.

Больница "Гайльэзерс", о которой пишут Telegram-каналы и пользователи соцсетей, входит в состав Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) вместе с еще четырьмя стационарами. Глава правления этого учреждения Имантс Паэглитис в конце сентября рассказал, что в помещениях больницы действительно планируют снизить температуру на три-четыре градуса. При этом, подчеркнул Паэглитс, меры, связанные с "ухудшением процесса лечения пациентов", будут реализованы в последнюю очередь, когда учреждение будет вынуждено пойти на такой шаг "от отчаяния". О сроках реализации программы по экономии энергии глава правления RAKUS не сообщил.

Пресс-секретарь RAKUS Илга Намниеце сообщила Delfi, что ни в "Гайльэзерс", ни в других подразделениях больницы батареи в палатах не оснащались замками для регуляторов. "В стационарных отделениях "Гайльэзерс" нет таких металлических ограждений вдоль радиаторов. На установленные в больнице термостаты, регулирующие тепло, нанесены цифры, а на фото их нет", — добавила Намниеце. Схожий комментарий она ранее дала фактчекерам из проекта Re:Baltica, подчеркнув, что таких замков нет не только в палатах, но и в столовых, коридорах, кабинетах и других помещениях.

На фотографии нет не только цифр на регуляторе, но и каких-либо объектов, по которым можно судить, что снимок был сделан именно в рижской больнице "Гайльэзерс" (или любой другой): вида из окна, сотрудников клиники, приметных деталей интерьера, объявлений или документов с логотипом или хотя бы названием госпиталя. Зачастую это может говорить о том, что мы имеем дело с недостоверной информацией. Ранее подобным образом интернет-пользователи рассказывали, например, о сборе книг для сожжения в Гамбурге и объявлении о запрете находиться в передней части автобуса для русскоязычных пассажиров в той же Риге.

Более того, в соцсетях доступна только одна фотография кодового замка на регуляторе, якобы сделанная в больнице "Гайльэзерс", а также обрезанные версии этого снимка. Нам не удалось найти в соцсетях другие подобные изображения или же письменные сообщения, что администрация медучреждения разместила в палатах подобные устройства. Хотя этого следовало бы ожидать при реализации мер, которые стали бы столь чувствительны для многих лежащих в стационаре пациентов.

Наконец, не совсем ясно предназначение замка на регуляторе тепла, если в здании больницы централизованно понижают температуру воздуха. Если отопительная система перенастроена на прогрев до уровня на три-четыре градуса ниже привычного ранее (как обещал Паэглитис), то пациент все равно не сможет вернуть отопление до предыдущего высокого уровня с помощью термостата. Соответственно, и помещение ручки в заблокированный кодовым замком пластиковый чехол представляется бессмысленной мерой.

Судя по комментарию Илги Намниеце для Delfi, больница "Гайльэзерс" и другие подразделения RAKUS в целом следуют рекомендациям латвийских и рижских властей в вопросах экономии электроэнергии и тепла. "Большинство введенных мер распространяется на повседневную жизнь сотрудников администрации. Среди них удаленная работа (один день в неделю), снижение температуры в административных помещениях (в выходные дни и в дни удаленной работы) и конференц-залах (в дни, свободные от мероприятий), снижение интенсивности освещения в коридорах и кабинетах, отключение компьютерного оборудования", — перечисляет принятые в учреждении решения пресс-секретарь RAKUS. По ее словам, также в сентябре больничный комплекс в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократил потребление газа и тепла на 50%, а электричества — на 12%.

Самая ранняя из обнаруженных нами публикаций, которая содержит фотографию, якобы сделанную в рижской больнице, была размещена 7 октября в 14:40 по московскому времени в Telegram-канале "Бремя, в перет!", который ведет латвийский активист Дэги Караев. При этом даже в комментариях к этому посту одна из подписчиц заметила, что в день публикации снимка посещала "Гайльэзерс" и "в тех палатах, где была, такого нет, и даже открыто окно — пациентам душно". Аналогичным опытом поделились и некоторые пользователи Facebook*, оставившие комментарии под постом депутата Рижской думы Константина Чекушина, разместившего изображение у себя на странице.

Таким образом, по совокупности доступной на сегодняшний день информации можно с высокой степенью уверенности утверждать, что сообщения об установке замков на термостаты батарей в рижской больнице "Гайльэзерс" не соответствуют действительности. В качестве доказательства интернет-пользователи приводят одну (!) фотографию, по которой невозможно установить, где именно она была сделана, в то время как других сообщений от пациентов о столь заметном нововведении обнаружить не удалось. Напротив, посетители медучреждения рассказывали о том, что не заметили там подобных замков, а в день, когда снимок стал распространяться по соцсетям, в помещениях было душно. Хотя руководитель комплекса, в который входит больница, говорил о планах экономить на отоплении, установку замков отрицает и пресс-секретарь "Гайльэзерс".