Правило прикрывать лицо в общественном транспорте больше всего нарушают в Рижском регионе

Требование прикрывать лицо при поездках в общественном транспорте чаще всего не соблюдают пассажиры в Рижском регионе, заявил председатель правления Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

"В Рижском регионе больше всего грешат с использованием масок, тогда как в других районах люди более дисциплинированы", - сказал руководитель Автотранспортной дирекции.

По его словам, были случаи, когда водитель автобуса запрещал пассажиру садиться в транспорт без средства, прикрывающего лицо.

Годиньш подчеркнул, что в общественном транспорте не обязательно прикрывать рот и лицо с помощью маски, пассажиры могут использовать шарф или платок.

Правило о необходимости прикрывать лицо в общественном транспорте действует в Латвии с 12 мая.