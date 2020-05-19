Правило прикрывать лицо в общественном транспорте больше всего нарушают в Рижском регионе
Foto: PantherMedia/Scanpix

Требование прикрывать лицо при поездках в общественном транспорте чаще всего не соблюдают пассажиры в Рижском регионе, заявил председатель правления Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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"В Рижском регионе больше всего грешат с использованием масок, тогда как в других районах люди более дисциплинированы", - сказал руководитель Автотранспортной дирекции.

По его словам, были случаи, когда водитель автобуса запрещал пассажиру садиться в транспорт без средства, прикрывающего лицо.

Годиньш подчеркнул, что в общественном транспорте не обязательно прикрывать рот и лицо с помощью маски, пассажиры могут использовать шарф или платок.

Правило о необходимости прикрывать лицо в общественном транспорте действует в Латвии с 12 мая.

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