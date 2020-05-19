Правило прикрывать лицо в общественном транспорте больше всего нарушают в Рижском регионе

Требование прикрывать лицо при поездках в общественном транспорте чаще всего не соблюдают пассажиры в Рижском регионе, заявил председатель правления Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.
"В Рижском регионе больше всего грешат с использованием масок, тогда как в других районах люди более дисциплинированы", - сказал руководитель Автотранспортной дирекции.
По его словам, были случаи, когда водитель автобуса запрещал пассажиру садиться в транспорт без средства, прикрывающего лицо.
Годиньш подчеркнул, что в общественном транспорте не обязательно прикрывать рот и лицо с помощью маски, пассажиры могут использовать шарф или платок.
Правило о необходимости прикрывать лицо в общественном транспорте действует в Латвии с 12 мая.