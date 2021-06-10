Правительство будет пересматривать меры эпидемиологической безопасности
Foto: Victor Freitas / cc

Сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров будет пересматривать меры эпидемиологической безопасности.

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Заседание правительства состоится в 13:00.

На этой неделе группа по оперативному управлению изучила возможности пересмотра мер эпидемиологической безопасности. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил во вторник после заседания правительства, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр мер эпидемиологической безопасности, но воздержался от упоминания конкретных мер, которые могут быть пересмотрены.

В свою очередь директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что возглавляемая им группа работает по четырехэтапному плану, который предусматривает постепенное ослабление ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

В частности, третий этап предусматривает, что при двухнедельной кумулятивной заболеваемости не более 250 случаев на 100 000 населения могут быть пересмотрены ограничения на индивидуальные занятия в спортзале.

Также предусмотрено полное открытие индустрии красоты и возможность оказания услуг общественного питания внутри помещений, мероприятия под открытым небом с ограниченным числом посетителей.

На прошлой неделе правительство приняло послабления второго этапа, позволив работать большим торговым центрам, а библиотекам, музеям и культурным объектам принимать индивидуальных посетителей. Также были смягчены ограничения на частные мероприятия.

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LETA

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LETA

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