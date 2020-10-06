Правительство будет решать, как наказывать пассажиров, находящихся в транспорте без маски
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Министерство сообщения сегодня предложит правительству принять решение о санкциях в отношении пассажиров, находящихся в общественном транспорте без маски. Об этом на вчерашнем внеочередном заседании правительства сообщил министр сообщения Талис Линкайтс.

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Как сообщалось, с 7 октября возобновляется требование надевать маски в общественном транспорте.

При этом установлено два исключения. С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и среди детей меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить.

Кроме того, если у пассажира есть очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Линкайтс сообщил, что Минсообщения представит поправки к соответствующим правилам, в которых будет уточняться, каким образом можно будет "повлиять" на пассажиров, не использующих маски в общественном транспорте.

В то же время министр заявил, что решение правительства об обязательном использовании масок в общественном транспорте окажет негативное фискальное влияние. В настоящее время подсчитано, что в этом году количество пассажиров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20%. Поскольку количество пассажиров, возможно, будет уменьшаться и дальше, Минсообщения готово обратиться к Министерству финансов с просьбой компенсировать эти убытки из государственного бюджета.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции после заседания правительства пояснила, что из событий, произошедших весной, министерство извлекло уроки, которые заключаются в том, что должен быть строгий контроль и соответствующие наказания в случае нарушений.

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