Правительство договорилось об увеличении финансирования детского питания

В коалиции достигнута концептуальная договоренность об увеличении финансирования на обеспечение детей питанием, сообщил сегодня журналистам вице-премьер, министр обороны Артис Пабрикс после заседания коалиции.

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Он заявил, что с 1 сентября на бесплатные обеды для учащихся 1-4 классов будет выделено более 2 евро каждому, а в последующие месяцы с учетом общей экономической ситуации и подготовки нового бюджета высока вероятность увеличения этой суммы.

По словам Пабрикса, сегодня также обсуждался вопрос о дополнительном финансировании общественных СМИ в связи с войной на Украине. Министерству культуры предложено согласовать с Министерством экономики, сколько средств и на какие цели нужно выделить. Министр обороны заявил, что большое количество партнеров по коалиции согласны с тем, что это финансирование должно быть увеличено.

Вице-премьер также указал, что во вторник после заседания Кабинета министров состоится совещание министров, на котором будет дана оценка прогресса и поставлены новые задачи по внедрению Всеобъемлющей системы национальной обороны в стране. Пабрикс подчеркнул, что в основном это будет касаться неотложной работы для министерств и госучреждений.

На пресс-конференции министр юстиции Янис Борданс подчеркнул, что Министерство образования и науки (МОН), Министерство здравоохранения и Министерство земледелия с апреля обсуждают, как пересчитать стоимость бесплатных обедов и обеспечить их финансирование.

Борданс подтвердил, что на заседании коалиции была достигнута договоренность о принятии таких решений, чтобы с 1 сентября детям были предоставлены бесплатные обеды на сумму чуть более 2 евро. Финансирование бесплатных обедов, стоимость которых превышает 3 евро, может быть обеспечено со следующего года.

Ранее сообщалось, что МОН не планирует в этом году выделять дополнительные средства на растущие расходы на питание школьников. Однако министр образования и науки Анита Муйжниеце весной заявила, что обратится к правительству с просьбой о выделении дополнительного финансирования, чтобы получить необходимые средства на обеспечение питанием учащихся учебных заведений с сентября по декабрь.