Правительство должно будет рассмотреть инициативу о замораживании зарплат президенту, министрам и депутатам
Foto: DELFI

В четверг, 12 января, Сейм передал в Кабинет министров на рассмотрение коллективное заявление более 10 000 граждан о замораживании заработной платы высших государственных служащих.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Правительство должно представить парламенту отчет о результатах оценки до 15 апреля.

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, авторы инициативы призвали в своем заявлении заморозить заработную плату президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до тех пор, пока не стабилизируется экономическая ситуация — не будет остановлен рост инфляции и преодолен кризис цен на энергоресурсы.

Повышение зарплат чиновников в этом году происходит в соответствии с принятым ранее законом.

С этого года зарплата премьер-министра вырастет на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае