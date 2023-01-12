Правительство должно будет рассмотреть инициативу о замораживании зарплат президенту, министрам и депутатам

В четверг, 12 января, Сейм передал в Кабинет министров на рассмотрение коллективное заявление более 10 000 граждан о замораживании заработной платы высших государственных служащих.

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Правительство должно представить парламенту отчет о результатах оценки до 15 апреля.

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, авторы инициативы призвали в своем заявлении заморозить заработную плату президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до тех пор, пока не стабилизируется экономическая ситуация — не будет остановлен рост инфляции и преодолен кризис цен на энергоресурсы.

Повышение зарплат чиновников в этом году происходит в соответствии с принятым ранее законом.

С этого года зарплата премьер-министра вырастет на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%.