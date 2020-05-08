Правительство еще не приняло решения о возобновлении авиасообщения

Кабинет министров на заседании в четверг еще не принял решения о восстановлении авиасообщения. На пресс-конференции после заседания представители правительства объяснили это соображениями здоровья и необходимостью единой позиции стран Балтии.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что в этом вопросе страны Балтии разрабатывают единый регламент, предусматривающий выход и вход из воздушного пространства стран Балтии.

"Сейчас министерства стран Балтии работают над тем, чтобы добиться единого подхода. Мы ищем возможностей возобновить авиасообщение координированно, его возобновление будет зависеть от переговоров с Литвой и Эстонией", — пояснил Кариньш.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле добавила, что правительство сохранило в распоряжении о чрезвычайной ситуации пункт о том, что Латвия имеет право установить страны, куда не рекомендуется ехать. Таких стран в Европе много.

"Я не рекомендую отправляться в страны с высоким риском заражения. Минздрав будет придерживаться этого подхода. Пока рано говорить о полноценном возобновлении пассажирских перевозок", — заявила Винькеле.