Правительство хочет выделить Сирии 70 000 евро на смягчение последствий землетрясения

В правительство внесен проект постановления, предусматривающий оказание помощи в размере 70 тыс. евро мирным жителям Сирии для ликвидации последствий землетрясения.

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Планируется, что эта сумма будет переведена на счет управления ООН по координации гуманитарных вопросов для поддержки мирных жителей Сирии.

Правительство примет решение о выделении денег 14 февраля.

Уже сообщалось, что общее число погибших в результате землетрясения на прошлой неделе в Турции и Сирии в понедельник превысило 37,5 тыс. человек, а спасательные работы приближаются к завершению.

Ранее Латвия оказала помощь Турции в размере 200 000 евро.