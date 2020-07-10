Правительство и Католическая церковь будут решать, разрешать ли праздничные мероприятия в Аглоне

Вопрос о том, что делать с празднованием дня Вознесения (Успения) Девы Марии, которое каждый год в августе собирает в Аглоне тысячи католиков, правительство будет решать вместе с представителями церкви. Об этом после заседания Кабинета министров сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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На вопрос о том, будут ли верующих призывать не отправляться в этом году в паломничество, Винькеле ответила, что вопрос будет решаться вместе с Католической церковью, потому что "мы не можем игнорировать представителей церкви, принимая это решение".

Однако, отметила Винькеле, призыв отказаться от мероприятий универсален для всех и относиться ко всем праздникам, и светским, и религиозным.

Присутствовавший на заседании госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов сказал, что люди все равно отправятся в Аглону, что бы им ни говорили.