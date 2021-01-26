Правительство и совет по кризисному управлению обсудят ситуацию в стране

Сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.

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Заседание в удаленном режиме начнется в 10.00. После него состоится пресс-конференция.

Минздрав на заседании представит информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, объемах тестирования, ситуации в больницах и практиках семейных врачей.

Также на заседании будут заслушаны данные о вакцинации от Covid-19 и разработанный Минблагом план мер по ограничению распространения коронавируса в учреждениях социального ухода.