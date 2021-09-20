Правительство изучает возможность использовать экспресс-тесты на Covid-19 для получения услуг

Правительственная коалиция договорилась оценить возможность использовать для безопасного получения услуг антигенного экспресс-теста на Covid-19. Об этом после собрания коалиционных партий сообщила депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

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По словам депутата, речь идет о том, чтобы не закрывать экономику, разрешив работать всем, кто хочет и может.

"Поэтому мы потратили много времени на обсуждение обеспечения безопасных услуг. Мы договорились о том, что необходимо дальше исследовать возможности использовать экспресс-тесты, это было бы гораздо эффективнее, быстрее. Это могло бы позволить и получателям, и поставщикам безопасно получать услуги без ущерба для их здоровья", — убеждена Индриксоне.

Она также подчеркнула, что экспресс-тесты на антигены — дешевле.

Депутат также сообщила, что на встрече было найдено решение, которое еще больше мотивирует семейных врачей участвовать в расширении охвата вакцинацией.

Министерство экономики, возглавляемое Янисом Витенбергсом (Национальное объединение) также считает что тестирование необходимо сделать более доступным, усовершенствовав сам процесс тестирования и расширив диапазон признаваемых тестов. Это, считает Минэкономики, расширит и возможности получения услуг в "желтом режиме". Поэтому Минэкономики предложило Оперативной группе управления оценить возможность сделать экспресс-тесты также пропуском к получению и оказанию услуг. Такие тесты можно делать не только в лабораториях, но и под надзором специально обученных людей — ведь важно правильно взять образец для антигенного теста, подчеркивает министерство. Такой процесс проведения тестов признан в ряде стран ЕС — в том числе, в Германии, Австрии, Португалии, указывает ведомство Витенбергса.

По мнению Министерства здравоохранения, предоставление поставщикам услуг возможности обслуживать клиентов при наличии негативного экспресс-теста снизило бы нагрузку на лаборатории, выявляло бы больше заболевших на ранних стадиях заболевания.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выступал против такого применения экспресс-тестов, ссылаясь на их неточность.