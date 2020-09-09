Правительство концептуально договорилoсь по проекту бюджета на 2021 год
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Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству, в который входят правительство и социальные партнеры, концептуально договорился по проекту бюджета на 2021 год, сообщили в Минфине.

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На заседании совета обсуждались процесс разработки бюджета и планируемые изменения налоговой политики. Разработка проекта бюджета ведется с учетом неопределенности и рисков из-за пандемии Covid-19 и ее влияния на экономическое развитие.

Для здравоохранения в 2021 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 183 млн евро, которые пойдут на выполнение предусмотренного законом о финансировании здравоохранения повышения оплаты труда медиков.

Для повышения зарплат педагогов дошкольного, общего, профессионального образования и образования по интересам планируется выделить дополнительно 33,3 млн евро в 2021 году и 49,1 млн евро в 2022 году и в последующие годы. Для повышения минимальных ставок оплаты труда академического персонала будет выделено 7,2 млн евро в 2021 году и в последующие годы.

Для выполнения постановлений Конституционного суда в сфере благосостояния планируется финансирование в размере 95,7 млн евро, а для приоритетных мер независимых институтов, в том числе для выхода общественных средств массовой информации с рекламного рынка, — 19,4 млн евро.

Как указывает Минфин, кризис из-за Covid-19 выявил недостатки существующей налоговой системы, в том числе социальной защиты работающих в рамках альтернативных налоговых режимов, поэтому изменения нацелены на обеспечение социальной защиты людей в кризисных ситуациях и значительное искоренение теневой экономики.

Как сообщалось, несмотря на то, что переговоры по бюджету 2021 года продолжаются, в процессе разработки уже намечено 338,6 млн евро, которые пойдут в том числе на повышение зарплат медикам и педагогам, а также выделено финансирование для выполнения решений Конституционного суда в сфере благосостояния.

По расчетам Минфина, базовые расходы основного бюджета в 2021 году составят 7,43 млрд евро, в 2022 году — 7,66 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года расходы в 2021 году увеличены на 5,9 млн евро, в 2022 году — на 59 млн евро. В 2023 году расходы планируются в размере 7,41 млрд евро, что на 191,6 млн евро меньше по сравнению с бюджетными рамками 2022 года.

В свою очередь базовые расходы специального государственного бюджета в 2021 году предположительно составят 3,16 млрд евро, в 2022 году — 3,23 млрд евро, в 2023 году — 3,38 млрд евро. По сравнению с бюджетными рамками соответствующего года в 2021 году расходы увеличены на 3 млн евро, в 2022 году — уменьшены на 102,7 млн евро, в 2023 году по сравнению с бюджетными рамками на 2022 год расходы увеличены на 53,4 млн евро.

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LETA

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LETA
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