Правительство концептуально договорилось разрешить с 1 марта услуги парикмахера, маникюра и педикюра

В четверг, 18 февраля, Кабинет министров концептуально одобрил предложение Министерства экономики разрешить отдельным специалистам сферы красоты возобновить работу, но перенес дату отмены действующего сейчас запрета с 22 февраля (изначальное предложение Минэкономики) на неделю позже, 1 марта.

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Минэкономики разработало концепцию безопасного предоставления услуг по уходу за красотой, которая основана на анализе рисков, проведенных Инспекцией здравоохранения.

Согласно предложению Минэкономики, при оказании услуг нужно будет обеспечить как минимум 25 квадратных метров помещения на одного клиента — если кабинет меньше, то во время процедуры в нем имеет право находиться только один посетитель. Если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра, следует оборудовать рабочее место защитным экраном между мастером и клиентом. Должны использоваться средства дезинфекции, защитные маски для лица, а интервал между посещениями клиентов должен составлять не менее 20 минут. Посещения — только по предварительной записи, а мастер должен быть зарегистрирован в Инспекции здравоохранения.

Начав обсуждение, премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что проблема индустрии красоты является "эмоциональной", но необходимо найти ей практическое решение.

В свою очередь министр экономики Янис Витенбергс сказал, что предлагается не "открыть или облегчить" работу индустрии красоты, а легализовать ее. "Все мы слышали, что люди получают услуги парикмахера на кухнях и в гостиных. Давайте перестанем обманывать себя и решим эту проблему", — призвал Витенбергс.

Министр обороны Артис Пабрикс признал, что в условиях продолжающейся пандемии Covid-19 люди будут испытывать растущую потребность в услугах этого типа, чтобы "они могли функционировать".

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс также указал на проблему нелегальной работы индустрии красоты без эпидемиологических ограничений, что только увеличивает теневую экономику.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил определить, какие из услуг красоты удовлетворяют основные потребности людей, которые нельзя откладывать надолго. О возобновлении остальных услуг правительство примет решение позже.

Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, признал, что Минэкономики подготовило "очень хороший документ", что, однако, не означает, что оказываемые услуги будут эпидемиологически безопасными. Эпидемиолог подчеркнул, что для любого поставщика услуг важно соблюдать все требования безопасности, но его опыт показывает, что меры эпидемиологической безопасности не соблюдаются и даже высмеиваются.

Формулируя решение правительства, премьер-министр признал, что народ устал от ограничений, кроме того, Covid-19 так скоро не исчезнет, поэтому Кариньш призвал научиться жить в новых условиях и принять решение по предложению Минздрава, предусматривающему разрешить работу отдельных представителей индустрии красоты.