Правительство концептуально поддержало присоединение FKTK к Банку Латвии

Кабинет министров во вторник концептуально поддержал присоединение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) к Банку Латвии.

Правительство рассмотрело ответное письмо Министерства финансов бюджетно-финансовой комиссии Сейма, в котором проведена оценка присоединения FKTK к Банку Латвии.

Планируется, что объединенный Банк Латвии начнет работу в 2022 или 2023 году.

Как отмечает министерство, присоединение FKTK к Банку Латвии принесет пользу обществу, а выявленные риски можно предотвратить, предприняв ряд мер, в том числе разделив обязанности, права и сферы ответственности FKTK и Банка Латвии.

В результате присоединения FKTK к Банку Латвии ожидается повышение эффективности реализации функций надзора, эффективности административного процесса, связанного с принятием решений и их оспариванием.

Согласно расчетам министерства, начиная с третьего года после присоединения планируется экономия в сферах персонала, финансовых и материально-технических ресурсов в среднесрочной перспективе. Общие годовые затраты на деятельность объединенного учреждения могут снизиться примерно на 1,6 млн евро или 3,4% по сравнению с затратами на деятельность двух отдельных учреждений. Также их объединение приведет к более координированному и эффективному развитию финансового сектора.

Наиболее значительными рисками присоединения FKTK к Банку Латвии являются большая концентрация влияния в финансовой системе, а также потенциальный конфликт интересов между монетарной политикой, макронадзором и микронадзором.