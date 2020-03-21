Правительство Латвии объявило, что далее будет работать в удаленном режиме

С целью сохранения здоровья в условиях распространения болезни Covid-19 правительство в дальнейшем будет работать в удаленном режиме, сообщили в Госканцелярии.

С учетом того, что у одного из партнеров по правительственной коалиции — депутата Артуса Кайминьша — подтверждено заболевание, в настоящее время тщательно отслеживаются все возможные контактные лица, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, работа коалиции, в том числе заседания по сотрудничеству и заседания правительства, в дальнейшем будут проходить удаленно и при этом будет обеспечиваться непрерывность работы.

"Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам", — сказал глава правительства.

Как сообщалось, сегодня в социальных сетях депутат Сейма Артус Кайминьш сообщил, что у него подтверждено заболевание Covid-19. В связи с этим спикер Сейма Инара Мурниеце призвала ради безопасности соблюдать самоизоляцию всем депутатам и работникам Сейма, которые в последнее время общались с Кайминьшем. Мурниеце уже обсудила ситуацию с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Сейчас следует ждать ответа от эпидемиологов, чтобы выяснить, когда Кайминьш мог заразиться, очертить круг людей, с которыми он общался.