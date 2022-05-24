Правительство Латвии поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Латвийское правительство сегодня поддержало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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В Министерстве иностранных дел (МИД) отмечают, что после начала войны России на Украине правительства Финляндии и Швеции представили в свои парламенты доклады об изменениях ситуации с безопасностью. В них делается вывод, что только членство в НАТО и гарантии безопасности, изложенные в статье 5-й Североатлантического договора, обеспечат Финляндии и Швеции необходимую защиту в случае потенциального военного конфликта.

После обширных обсуждений парламент Финляндии и правительство Швеции приняли решение подать заявки на членство в НАТО. 18 мая генеральному секретарю альянса были поданы официальные заявки.

В МИД отмечают, что с учетом боевых действий России на Украине, агрессивной риторики России и ее потенциала на эскалацию ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря, в интересах Латвии и ее союзников ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы ограничить таким образом возможности России.

Ранее Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, но вторжение России на Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому поддержка членства в НАТО со стороны политиков и общества в обеих странах стремительно возросла.