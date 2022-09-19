Правительство может принять решение о потолке цен на энергоносители еще до выборов в Сейм (ДОПОЛНЕНО)

За неделю до выборов в Сейм — 27 сентября — правительство может принять решение об установлении потолка цен на энергоносители, заявил в понедельник после встречи партий правящей коалиции депутат Сейма Арвилс Ашераденс.

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В свою очередь, министр экономики Илзе Индриксоне представила подготовленные МЭ предложения по дополнительным механизмам поддержки граждан в условиях роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.

Министерство констатировало, что средний тариф в размере 150 евро за мегаватт-час (МВт/ч), который правительство прогнозировало в июне, во многих самоуправлениях уже превышен. По словам министра, у жителей могут возникнуть проблемы с оплатой счетов без использования дополнительных мер поддержки.

Принимая во внимание, что планируемый в настоящее время механизм поддержки для жителей предусматривает компенсацию тарифов выше 68 евро за МВт/ч в размере 50% от повышения, в тот момент, когда тариф превысит спрогнозированный ранее средний тариф, следует определить поддержку более высокой интенсивности, сказала Индриксоне.

Коалиция пришла к соглашению, что интенсивность поддержки точно не должна достигать 100%, потому что в таком случае теплоснабжающие компании и муниципалитеты не будут мотивированы искать максимально дешевые энергоресурсы и утверждать более низкие тарифы, сказала министр. По ее словам, интенсивность планируемой в настоящее время поддержки будет выше 50%, однако не достигнет 100%.

Для того, чтобы покрыть рост цен на электроэнергию, правительство планирует установить фиксированный тариф на определенное количество киловатт-часов (кВт/ч) в месяц. Как и в случае с теплоснабжением, государство также будет сотрудничать с торгующими электроэнергией компаниями, чтобы все домохозяйства автоматически получали поддержку в своих счетах, отметила Индриксоне.

Кроме того, будут предусмотрены меры, требующие от теплоснабжающих компаний и муниципалитетов подготовки планов по переходу на возобновляемые источники энергии, так как стремительный рост тарифов отчасти вызван тем, что за несколько десятилетий предприятиями и самоуправлениями не были выполнены определенные задачи, указала министр экономики. Она подчеркнула, что наибольшее влияние на рост цен оказывает война на Украине и российская агрессия.

Как отметила Индриксоне, правительство продолжит оценку механизмов поддержки предприятий, чтобы сохранить их конкурентоспособность. В этой кризисной ситуации крайне важно, чтобы при стабилизации сектора энергетики национальная экономика могла продолжать работать, развиваться и вносить более существенный вклад в развитие страны, подчеркнула Индриксоне.

На этой неделе предстоит оценить представленные предложения, сообщил Ашераденс.

Отвечая на вопрос о возможности установления пониженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, политик "Нового Единства" пояснил, что на сегодняшнем заседании коалиции этот вопрос не обсуждался. Правительственные партии сосредоточены на установлении потолка цен на энергоносители, поэтому политик скептически отнесся к возможности такого снижения НДС.

Индриксоне, в свою очередь, подчеркнула, что Национальное объединение будет и впредь поддерживать такое решение, поскольку оно поможет домохозяйствам и окажет поддержку местным торговцам.

Как сообщалось, для компенсации растущих цен на электроэнергию правительство может установить потолок цен на первые 100 кВт/ч, заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш.