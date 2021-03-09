Правительство может разрешить спортивные занятия вне помещений в группах до 20 человек

Сегодня в 12:00 Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства образования и науки о разрешении организации спортивных занятий вне помещений в группах до 20 человек.

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Нынешние ограничения предусматривают, что непрофессиональные спортивные тренировки могут проводиться только на улице, в группах до 10 человек. При этом запрещено использование раздевалок.

Ранее министр образования и науки Илга Шуплинска предлагала с целью уменьшения нагрузки на учителей, детей и родителей проводить занятия формального и неформального образования вне помещений в группах до 20 человек