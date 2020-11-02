Правительство может вновь объявить о ЧС, больницы готовятся к худшему. Главное о Covid-19 2 ноября

Больницы готовятся принимать еще больше пациентов Covid-19, а эпидемиолог Юрий Перевощиков предупреждает, что несоблюдение более мягких ограничений может привести к локдауну. Завтра вопрос объявления чрезвычайной ситуации обсудит Кабинет министров. Тем временем, в центре Риги несколько десятков человек протестовали против ограничений Covid-19. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии коронавируса на 2 ноября.

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Цифры. В Латвии в воскресенье выявлены 132 новых случая Covid-19, доля положительных анализов составил 5,8%. Три человека скончались, все они были старше 60 лет. Госпитализированы 28 больных Covid-19, в том числе в стационарах лечатся два ребенка младше 9 лет. Всего в больницах 237 больных коронавирусом.

В Эстонии выявлен 61 новый случай, проверены 1056 человек, в Литве из 4108 анализов 837 оказались положительными, четыре человека скончались.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), на 2 ноября в Европе были зафиксированы 7 569 075 случаев Covid-19 и 222 701 смерть.

Латвию может ждать ужесточение ограничений. Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков рекомендует усилить меры по ограничению распространения Covid-19. Он отметил, что невозможно определить, являются ли установленные ограничения достаточными, если часть людей их не соблюдает. Эксперт подчеркнул, что локдауны в других странах также вводятся потому, что люди не соблюдают более мягкие ограничения и распространение Covid-19 выходит из-под контроля. Завтра, 3 ноября, правительство будет решать, объявить ли в Латвии чрезвычайную ситуацию.

Больницы готовятся к росту числа пациентов Covid-19, поэтому будут ограничены услуги дневных стационаров. Амбулаторные услуги ограничивать пока не планируют. Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что часть больниц уже начали перепрофилирование отделений, чтобы обеспечить дополнительные койки для больных Covid-19. На данный момент нагрузка больниц не превышает 80%.

В Риге около 80 человек приняли участие в шествии против ограничений Covid-19. Они несли с собой плакаты с карикатурами и лозунгами против обязательного ношения масок "Человек, не будь овцой — включи мозг", "Нет полицейскому государству", "Сегодня маски, завтра вакцины, послезавтра микрочипы" и др. В шествии приняли участие бывший депутат Сейма Валдис Калнозолс и сложившая депутатский мандат Линда Лиепиня.

История дня. Владельцы знаменитого немецкого пивного ресторана Standige Vertretung внесли канцлера Германии Ангелу Меркель в черный список. Они таким образом критикуют неподготовленность Германии ко второй волне коронавируса, что привело к очередному локдауну и закрытию общепита. В черном списке оказались и другие политики посещающие их заведение и одобрившие закрытие ресторанов: министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, берлинский градоначальник Михаэль Мюллер.