Правительство может ввести новый метод контроля за приезжими, чтобы ограничить ввоз новых штаммов Covid-19
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На следующей неделе правительство может обсудить, как изменить стратегию контроля за поездками, чтобы защитить Латвию от ввоза новых штаммов вируса Covid-19, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам премьера, его беспокоит, что люди из Великобритании въезжают в Латвию без самоизоляции и не сортируются на переболевших, привитых и не привитых.

По словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, без изменения стратегии контроля за приезжими невозможно будет узнать, из какой страны был привезен индийский или какой-то еще штамм. Следовательно, необходимо изменить действующую процедуру, когда необходимо соблюдать самоизоляцию при въезде из стран с высоким риском заражения Covid-19, но нет самоизоляции по приезде из стран, где показатели низкие. В качестве примера он привел Египет, где заболеваемость Covid-19 официально невысока, но очень часто там заражаются путешественники из Латвии.

Следовательно, нужно разработать новый порядок, согласно которому самоизоляция не будет требоваться для тех, кто был вакцинирован или переболел, но будет обязательной для всех остальных.

Как подчеркнул Кариньш, после последней волны Covid-19 необходимо сделать все, чтобы предотвратить следующую и защитить границы страны.

Как сообщалось, в Латвии впервые обнаружен индийский штамм Covid-19.

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