Правительство на полгода объявило усиленный режим охраны границы в Латгале

В течение шести месяцев, с 11 августа этого года по 10 февраля следующего года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса будет усилен режим работы системы охраны границы. Такое решение правительство приняло во вторник, 8 августа, пишет LSM.lv.

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Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток пересечения границы и их возрастающую тенденцию.

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что от Литвы и Польши до сих пор поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Поэтому очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью.

Как свидетельствуют данные МВД, с 11 августа 2021 года в пересечении латвийской границы было отказано более 14 000 лиц, в том числе 5461 лицу с 1 января по 7 августа этого года.

В свою очередь, по гуманитарным соображения с января этого года в страну было допущено 282 человека, 117 из них были несовершеннолетними.

Утвержденный правительством приказ предусматривает, что Государственная пограничная охрана усилит контроль за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы (НВС) и Госполиция предоставят необходимую поддержку Госпогранохране. Согласно приказу, должностные лица Госпогранохраны и Госполиции имеют право в случае предотвращения проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки с целью выявить места, где прячутся лица, незаконно пересекшие границу, или предотвратить угрозу жизни людей.

При этом Госпогранохрана и Госполиция вправе обеспечить снабжение этих лиц продуктами питания и предметами первой необходимости в случае угрозы жизни.

Также приказ предусматривает, что Служба неотложной медицинской помощи и государственные и муниципальные стационарные медицинские учреждения по просьбе Госпогранохраны оказывают необходимую медицинскую помощь таким лицам.

Расходы, связанные с выполнением необходимых мероприятий, планируется покрыть за счет госбюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев".