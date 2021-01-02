Правительство на следующей неделе примет решение о ходе образовательного процесса после каникул

Правительство на следующей неделе примет решение о дальнейшем ходе образовательного процесса в Латвии с учетом актуальной эпидемиологической ситуации в стране, информирует Государственный центр содержания образования.

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После завершения зимних каникул школьники 7-12-ых классов и ученики профессиональных учебных заведений возобновят обучение в дистанционном режиме.

Принятые правительством правила о продлении чрезвычайной ситуации в Латвии до 7 февраля не меняют установленные ранее сроки возобновления учебного процесса после зимних каникул.

С 4 января возобновят работу детские сады, за исключением учреждений, деятельность которых была ограничена Центром контроля и профилактики заболеваний.

Для школьников 1-6-ых классов каникулы будут продолжаться до 8 января, учеба возобновится 11 января.

На среду, 6 января, запланирована пресс-конференция в Министерстве образования и науки, на которой будут разъяснены вопросы, связанные с продолжением образовательного процесса во втором семестре 2020/2021 учебного года.