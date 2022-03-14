Правительство на следующей неделе решит, каким будет "антиковидное" регулирование после 1 апреля
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Кабинет министров через неделю рассмотрит вопрос об эпидемиологических нормах, которые будут действовать после 1 апреля, заявил в понедельник после собрания коалиционных партий министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс (АР!).

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Правительство ранее договорилось о том, что существующие ограничения будут значительно смягчены с 1 апреля, и в понедельник на встрече коалиционных партий министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) обрисовал, какими могут быт эти нормы.

"Сейчас обсуждаются детали. Обязательное тестирование в различных отраслях будет значительно сокращено, как и использование масок, в отношении поездок Латвия согласует нормы с другими странами ЕС, но по этим вопросам еще ведется работа министерств и группы по оперативному управлению", — сказал Плешс.

"Ожидается, что в понедельник будет полная ясность по регулированию, как оно может выглядеть после 1 апреля", — сказал министр.

Ранее парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис в эфире Spried ar Delfi заявил, что наиболее острые дискуссии между политиками и экспертами идут о том, представители каких профессий будут по-прежнему обязаны вакцинироваться. Дуритис отметил, что, вероятно, обязательное требование будет по-прежнему выдвигаться к медикам и работникам центров социального ухода.

Также на повестке дня явно стоит и вопрос о сроке действия сертификатов вакцинации. Пока вступление в силу решения о введении срока годности сертификатов было просто сдвинуто на 1 апреля.

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