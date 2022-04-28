Правительство на внеочередном заседании в пятницу утвердит план поддержки украинских беженцев

Кабинет министров созовет внеочередное заседание в пятницу, 29 апреля, чтобы принять решение о плане мероприятий по оказанию поддержки украинским беженцам.

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Правительство уже планировало принять решение об утверждении плана во вторник, однако рассмотрение было отложено из-за возражений Министерства финансов. Министр внутренних дел Мария Голубева (AP!) пояснила, что к проекту плана были технические возражения.

Проект решения правительства предусматривает, что план будет реализовывать из средств госбюджета на непредвиденные расходы. Кабмин намерен принять к сведению, что дополнительное финансирование реализации ориентировочного плана мероприятий не превысит 116,3 млн евро.

Министерства, участвующие в реализации плана мероприятий, должны будут представить в правительство проекты решений о выделении средств в соответствии с фактически необходимыми расходами. Самоуправления будут запрашивать необходимые средств согласно требованиям Закона "О поддержке гражданских жителей Украины".

С принятием нового плана правительством истекает срок действия принятого 28 февраля плана мероприятий на случай массового прибытия лиц из Украины в Латвию.

Новый план предусматривает множество необходимых мер поддержки для украинских беженцев. Одной из мер является предоставление жилья тем, кто в нем нуждается, на срок до 90 дней. Будет существовать возможность размещения украинских беженцев в готовые их добровольно принять домохозяйства. При этом домохозяйства будут получать за это деньги: 100 евро за первого постояльца и 50 евро за каждого последующего человека, до общей суммы до 300 евро в месяц за жилье.

Еще одна мера предусматривает заключение договоров аренды с частными лицами на предоставление жилых помещений в пользование гражданскому населению Украины. Такие контракты будут включать арендную плату, не превышающую 400 евро в месяц за жилье, и не будут предусматривать оплату счетов за коммунальные услуги.

План также предусматривает, что украинские жители могут быть размещены в муниципальном или туристическом жилье с покрытием расходов на проживание, которые не превышают 15 евро на человека в день.

План также предполагает предоставление обедов или продуктовых пакетов на срок до 30 дней. Стоимость еды или продуктов не будет превышать десять евро на человека в день, за исключением тех, кто живет в домохозяйствах, добровольно принявших жильцов.

В плане говорится и о предоставлении финансируемой государством технической помощи беженцам и другой поддержки лиц с ограниченными возможностями.

Беженцам будет гарантирован гарантированный минимальный доход (GMI) в размере 109 евро для первого человека и 76 евро для каждого последующего члена семьи. Будет выплачиваться единовременное кризисное пособие в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на каждого ребенка.

План предусматривает и выплату единовременного пособия при приеме на работу в размере одной минимальной месячной заработной платы, меры, направленные на освоение безработными латышского язык, а также обеспечение обучения латышскому языку любого гражданина Украины, проживающему в Латвии более шести месяцев. Бесплатные уроки латышского языка предоставляются в объеме не менее 120 часов.

Украинские граждане также получат возможность бесплатно посещать государственные музеи и участвовать в интеграционном курсе, в рамках которго будут рассказывать об истории Латвии, культурном пространстве, государственных и муниципальных услугах и правах детей. Планируются и другие мероприятия, способствующие интеграции в латвийское общество, такие как лагеря, культурные и спортивные мероприятия.

Как уже сообщалось, с начала войны в Латвии зарегистрировано около 25 600 гражданским жителей Украины, а документы на жительство с правом на трудоустройство выданы примерно 20 000 беженцев.