"Правительство нас не слышит". Медики провели акцию протеста у здания Минздрава
Foto: DELFI

В среду, 27 июля, состоялись предупредительная забастовка и акция протеста, организованные Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), сообщила агентству LЕТА координатор профсоюза Инга Рудзите.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков — 106 человек.

Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.

В 11 часов у здания Минздрава началась акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".

Заместитель председателя профсоюза Лига Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.

По наблюдениям портала Delfi в акции приняли участие разные представители сферы здравоохранения — это и врачи, и медсестры, и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. Люди пришли с плакатами, на которых размещены следующие лозунги: "Правительство нас не слышит", "Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти", "Власть, не хорошо", "Жизнь грустная, а зарплата — смешная" и другие.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант