"Правительство нас не слышит". Медики провели акцию протеста у здания Минздрава

В среду, 27 июля, состоялись предупредительная забастовка и акция протеста, организованные Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), сообщила агентству LЕТА координатор профсоюза Инга Рудзите.

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Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков — 106 человек.

Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.

В 11 часов у здания Минздрава началась акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".

Заместитель председателя профсоюза Лига Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.

По наблюдениям портала Delfi в акции приняли участие разные представители сферы здравоохранения — это и врачи, и медсестры, и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. Люди пришли с плакатами, на которых размещены следующие лозунги: "Правительство нас не слышит", "Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти", "Власть, не хорошо", "Жизнь грустная, а зарплата — смешная" и другие.