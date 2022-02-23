Правительство не планирует менять решения об ограничениях после окончания ЧС
Foto: LETA

Правительство не планирует менять решения об ограничениях, введенных из-за Covid-19, после окончания чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду в программе "Утренняя панорама" на ЛТВ.

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"Нет, мы не будем ничего менять", — прокомментировал глава Кабинета министров возможные изменения в уже принятых решениях об окончании режима ЧС.

По его словам, Латвия находится на пике заболеваемости Covid-19, так как число заболевших уже две недели не снижается, но уже и не растет.

"В больницах немного больше, и это может служить поводом для беспокойства", — сказал Кариньш, напомнив, что пандемия Covid-19 не закончилась.

"В основном, во всех общественных местах мы ходим в масках. Там, где мы ходим в масках, с 1 марта больше не будут требовать сертификат. Будем осторожны, и особенно осторожны, думая, когда мы будем навещать пожилых людей, в том числе больных. Подумаем, может быть, с визитом к бабушке стоит подождать еще месяц", — заявил премьер-министр и в очередной раз призвал жителей Латвии вакцинироваться.

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