Правительство не приняло решения по предложению Минздрава о критериях усиления ограничений
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В четверг Кабинет министров принял к сведению предложение Минздрава по критериям и принципам усиления мер эпидемиологической безопасности, однако будет ждать разработки конкретных предложений от группы оперативного управления.

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В четверг Минздрав предложил пересмотреть текущий подход к оценке риска Covid-19. Министерство предложило принимать решения об усилении мер эпидемиологической безопасности, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения увеличится на 20% или если 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигнет более 600 на 100000 населения либо заполненность коек в стационарах достигнет 70%.

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что необходима более подробная информация о предложении Минздрава. Он считает, что это предложение вызовет смятение в общества, поскольку предусматривает ограничения, но непонятно, какие.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с заявлением министра о том, что предложение Минздрава несет в себе риск "запугивания общества", потому что в документе говорится, в каких эпидемиологических условиях будет действовать государство, но не сказано, как именно действовать.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска спросила, собрала ли группа по оперативному управлению информацию о продолжительности чрезвычайного положения в других странах. Министр также заявила, что не видит научного обоснования в докладе Минздрава.

"Я вижу только допущение о возможном распространении штаммов Covid-19, — сказала Шуплинска.

"Я считаю, что через два месяца мы снова изменим условия, как мы это сделали с первым принципом светофора и цифрами, которые там фигурировали, но тогда не было научных данных, а теперь они есть", — добавила она.

Подводя итог, Кариньш предложил принять к сведению информацию Минздрава, но не принимать конкретное решение по его предложениям, при том, что группа по оперативному управлению уже разрабатывает сценарии действий государства в случае ухудшения или улучшения эпидемиологической ситуации.

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LETA

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