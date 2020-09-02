Правительство не рассмотрит отмену режима авторских отчислений; Минфин скоро предложит новую идею
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В среду, 2 сентября, правительство одобрило просьбу министра культуры Науриса Пунтулиса и не стало рассматривать разработанные Министерством финансов налоговые изменения предусматривают отказ от специального налогового режима авторских отчислений с 2021 года.

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По мнению Пунтулиса, данное урегулирование следует переработать, так как отказ от льготного режима является поспешным решением, которое станет дополнительным шоком для отрасли культуры в Латвии.

Его инициативу поддержал глава Минфина Янис Рейрс, сообщив, что возглавляемое им ведомство уже разработало новое предложение, о деталях которого министерство проинформирует позже.

Изначально предлагаемые Минфином налоговые изменения предполагали полный отказ от специального режима авторских отчислений с 2021 года. Планируется, что получатели авторских отчислений будут иметь возможность либо зарегистрировать хозяйственную деятельность, либо применять тот же налоговый режим, что у лиц, работающих по договору подряда, не регистрируя хозяйственную деятельность.

Изменения предусматривают, что в случае, если нынешние получатели авторских отчислений зарегистрируются как лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, с 2021 года к ним будет применяться прогрессивная ставка подоходного налога с населения при подаче годовой декларации.

"Принимая во внимание то, что творческая деятельность специфична, и учет расходов не всегда можно произвести в соответствии с обычными принципами хозяйственной деятельности, для этих лиц, по желанию, будет сохранена возможность применять обозначенную в нормативном акте норму расходов в размере 25% от доходов", - сообщает Минфин.

Кроме того, нынешние получатели авторских отчислений с 2021 года должны будут платить обязательные взносы государственного социального страхования, как и все лица, ведущие хозяйственную деятельность.

Если нынешние получатели авторских отчислений не зарегистрируются как лица, ведущие хозяйственную деятельность, с 2021 года к ним будет применяться тот же режим, что сейчас к лицам, которые получают вознаграждение на основе договора подряда, не регистрируя хозяйственную деятельность.

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