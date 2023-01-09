Правительство не разрешило Latvijas valsts meži пожертвовать часть прибыли беженцам и на спорт

Предварительная прибыль государственной компании Latvijas valsts meži (LVM) в прошлом году составила 240 млн евро. Министерство земледелия намеревалось выплатить из крупной прибыли рекордные пожертвования на спорт и помощь украинским беженцам, а также поддержать шесть самоуправлений, которыми управляет Национальное объединение и "Объединенный список". Новое правительство не дало на это согласия, тем самым отменив и пожертвования, на которые рассчитывали благотворительные, культурные и спортивные организации, сообщает телеканал TV3. Теперь деньги поступят в государственную казну, а правительство и Сейм примут решение о их получателях в процессе составления бюджета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Государственному фонду культурного капитала предполагалось выделить почти 1,2 млн евро. 300 000 из этих денег предназначалось на производство исторического фильма о легионерах "Невидимая крепость", еще 300 000 были нацелены на пожертвования хорам и танцевальным коллективам. На спорт, кроме традиционной поддержки крупных объединений, было запланировано приблизительно 400 000. Помимо обычных 800 000 для Фонда развития леса, также предполагалось выделить 300 000 на улучшение инфраструктуры лесного факультета Латвийского университета естественных наук и технологий. Как и в предыдущие годы, LVM планировала направить около 400 000 фонду Ziedot.lv для реализации различных целей, еще 200 000 — на поддержку украинских беженцев, а также более крупную сумму планировалось выделить Латвийскому детскому фонду.

Все эти планы пожертвований провалились из-за заложенных в разделе социальной помощи статей о поддержке строительства детских площадок для спорта и отдыха в шести муниципалитетах на общую сумму более 2 млн.

Во главе всех этих самоуправлений стоят политики Национального объединения или партий, формирующих "Объединенный список". По неофициальной информации, премьер-министр поручил Каспару Герхардсу исключить муниципалитеты из числа получателей пожертвований, но бывший министр сельского хозяйства проигнорировал это. Когда в середине декабря приступило к работе новое правительство, преемник Герхардса Дидзис Шмитс одним движением отменил эти пожертвования. О том, как ликвидация действовавшей ранее системы пожертвований повлияет на бюджет Фонда культурного капитала, станет понятно только весной, когда планируется принятие бюджета.