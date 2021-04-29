Правительство не решило вопрос о дисциплинарном деле в отношении Хенкузенса
Foto: LETA

Правительство сегодня рассматривало дисциплинарное дело в отношении директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса, но пока не пришло к конкретному решению.

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Этот вопрос рассматривался в закрытой части заседания.

В начале апреля за невыполнение конкретных должностных обязанностей против Хенкузенса было начато дисциплинарное дело, которое планировалось расследовать до конца апреля.

В ходе предыдущих проверок констатировано, что Хенкузенс предоставил членам правительства ошибочную информацию об объеме доступных вакцин при обсуждении второй закупки вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года.

Согласно объяснению Хенкузенса, во время дискуссии о закупке вакцин в правительстве он не смог вспомнить точное количество доз, потому что готовился предоставлять информацию по другим вопросам.

"Серьезные последствия наступили в связи с тем, что фактически не была выполнена ясно сформулированная правительством задача — закупить весь доступный объем вакцин", — пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс возбуждение дисциплинарного дела в отношении Хенкузенса.

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LETA

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LETA
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