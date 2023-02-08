Правительство не выполнилo все обещания: педагоги намерены бастовать
Foto: F64

В среду состоится внеочередное заседание правления Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), чтобы обсудить возобновление процедуры забастовки педагогов, сообщила руководитель профсоюза Инга Ванага.

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Через неделю, 15 февраля, состоится внеочередное заседание совета LIZDA.

На заседание совета приглашены председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и члены комиссии, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр образования и науки Анда Чакша и министр финансов Арвилс Ашераденс, а также представители организаций, поддержавших заявление LIZDA о забастовке, и представители политических партий, с которыми в сентябре 2022 года заключено соглашение о выполнении требований забастовки.

В LIZDA сообщили, что, хотя договоренность с Министерством образования и науки достигнута, настоящее время, анализируя финансирование в документах государственного бюджета, профсоюз вынужден прийти к выводу, что правительство не предусмотрело прямое и однозначное финансирование на выполнение ранее данных обещаний.

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