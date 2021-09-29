Правительство обещает уменьшить налоги для пенсионеров
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Правительство решило в следующем году в два раза увеличить необлагаемый минимум пенсий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Правительство решило в следующем году в два раза увеличить необлагаемый минимум пенсий. Политическое соглашение предусматривает в начале года увеличить его всего на десять евро, а в середине года - до 500 евро. Такое решение, вероятно, связано с бюджетными ограничениями.

По расчетам Министерства благосостояния, для увеличения необлагаемого налогом минимума до 500 евро потребуется около 30 миллионов евро в год, но в бюджете следующего года на всю сферу благосостояния будет доступно только 34 миллиона евро.

Повышение необлагаемого минимума пенсий является одним из приоритетов Минблага, а повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро - политическим обязательством Новой консервативной партии. В список приоритетов Минблага входило предложение увеличить этот минимум до 500 евро, и это предложение предварительно затронуло бы 129 100 латвийских получателей пенсий (пенсии получают не только пожилые люди, но и люди с ограниченными возможностями).

По данным министерства, фискальные последствия этого предложения в 2022 году и далее будут составлять 29 млн евро в год. В настоящее время пенсионеры платят подоходный налог с суммы более 330 евро. На переговорах по бюджету была достигнута договоренность о постепенном увеличении необлагаемого минимума пенсий - дважды в год.

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