Правительство обсудит срочное строительство 134-километрового забора на границе с Беларусью
Foto: LETA

Во вторник, 17 августа, правительство может принять решение об ускоренном строительстве забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, сообщает LETA.

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Как объяснил после заседания коалиции Кришьянис Кариньш, сейчас строительство тормозят некоторые технические и административные преграды, и нужно внести изменения в нормативные акты, чтобы строительство можно было провести быстрее.

Необходимо модернизировать 173 километра границы, в том числе построить забор длиной 134 километра. Для этого нужно обеспечить строительный надзор, внести изменения в строительный проект, провести кадастровые измерения земельных единиц, оценить деревья на приграничных территориях и провести другие действия.

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