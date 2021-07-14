Правительство обсудит вопрос о праве работодателей увольнять сотрудников без ковид-сертификата

Сегодня Кабинет министров обсудит право работодателей увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат. Заседание правительства начнется в 15:00.

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Будут рассмотрены подготовленные Минюстом поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19.

Согласно поправкам, работодатели будут иметь право требовать у сотрудников сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, если работник выполняет обязанности, связанные с повышенным риском заразить других лиц или заразиться самому. Сертификат нужно получить до 15 сентября.

Планируется, что работодатель будет иметь право отстранить от обязанностей, перевести на другую должность или работу либо прекратить трудовые отношения с сотрудником, который не получил в указанный срок ковид-сертификат.