Правительство обсудит возможность дополнительной прививки от Covid-19 для всех желающих

Кабинет министров обсудит возможность предоставления третьей вакцины против Covid-19, или ревакцинации всем желающим, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (СП) на заседании стратегической руководящей группы по ограничению Covid-19.

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В ответ на призыв социальных партнеров правительства предоставить такую возможность всем желающим премьер-министр указал, что в Латвии достаточные запасы вакцин от Covid-19, и уже приняты решения об их дарении или продаже третьим странам, поэтому было бы правильно дать возможность ревакцинации жителям Латвии, как это начинает происходить в других странах мира.

Президент Академии наук Латвии Ивар Калвиньш считает, что правительство Латвии должно четко заявить, что ревакцинированы прежде всего должны быть люди, чьи возможности защиты от Covid-19 ограничены по разным причинам. Однако, если этого хочет кто-то другой, человек должен иметь возможность пройти ревакцинацию, и ему не потребуется направление врача или какие-либо другие ограничения.

Президент Академии наук напомнил, что многие страны уже ввели срок действия ковид-сертификата, что по сути означает то же — необходимость получить еще одну дозу вакцины.

Со своей стороны, Государственный совет по иммунизации придерживается позиции, что еще одна доза вакцины от Covid-19 необходима людям с ослабленным здоровьем. Медицинские эксперты во всем мире в настоящее время обсуждают, потребуется ли третья доза вакцины для усиления иммунитета к Covid-19.