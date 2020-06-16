Правительство одобрило проект развития акустического концертного зала на ул. Элизабетес
Foto: LETA

Кабинет министров решил, что акустический концертный зал будет построен на улице Элизабетес, 2, после заседания правительства сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Правительство одобрило предложение Министерства культуры снести бывшее здание Центрального комитета Коммунистической партии ЛСР, ныне Всемирного торгового центра, и на его месте построить концертный зал.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) заявил, что это историческое решение и новая страница как в культуре, так и в строительстве.

“Для нас важно, чтобы в [этом здании] соблюдались условия, соответствующие стандартам 21 века, особенно климатически нейтральное мышление, уважение к окружающей среде и включение общества и профессионалов в развитие этого места культуры”, - заявил Пунтулис.

Пунтулис отказался назвать точную стоимость строительства. Он отметил, что всё ещё есть возможность построить концертный зал в рамках частного-публичного партнерства, что сильно повлияет на возможности и издержки государства.

По словам министра, никто на заседании не задал вопроса о том, насколько ответственно Минкульт подошел к выбору места. Пунтулис сообщил, что эксперты Управления национальным культурным наследием считают, что хоть здание на Элизабетес и имеет ценность как образец архитектуры модернизма, но она не настолько большая, чтобы присвоить ему статус сохраняемой культурно-исторической ценности.

Ранее архитекторы выступили против сноса здания, так как оно имеет культурно-историческую ценность. Против высказался архитектор Петерис Баярс и архитектурное бюро NRJA. Баярс отметил, что если снести здание на ул. Элизабетес, то освободившегося пространства не хватит на концертный зал.

Снос здания может обойтись примерно в 2,9 млн евро.

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"Новое Единство" Наурис Пунтулис Национальное объединение Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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