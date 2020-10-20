Правительство одобрило штраф в размере 50 евро за отсутствие маски

Во вторник Кабинет министров одобрил разработанный Министерством юстиции законопроект, согласно которому предусмотрено ввести штраф в размере до 50 евро за отсутствие прикрывающей рот и нос маски в публичных местах.

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Правительство определило срочность внесения поправок в закон. Их должен принять Сейм.

Среди членов правительства обсуждался вопрос о том, нужно ли предусматривать ответственность и для коммерсантов, которые разрешили в своих помещениях обслуживать людей без масок. Также шла дискуссия и о праве коммерсантов не обслуживать таких лиц.

Министр земледелия Каспарс Герхардс отметил, что по имеющейся в его распоряжении информации, депутаты Сейма уже готовят поправки, предусматривающие также ответственность и для коммерсантов.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что речь идет не о массовых наказаниях, а о том, что необходимо подумать о регулировании, чтобы торговец не позволял людям без масок входить в помещения, которыми управляет предприниматель.

Министр юстиции Янис Борданс выразил готовность искать решение этого вопроса. Заместитель госсекретаря Минюста Лайла Мединя заявила, что необходимо привлечь к решению этой ситауции экспертов Министерства экономики, чтобы понять, как реализовать предложенное регулирование и какое влияние оно окажет на бизнес.

Как известно, ранее правительство постановило, что жители должны носить защитные маски в ряде общественных мест, где невозможно соблюдать дистанцию ​​в два метра, например, в общественном транспорте, магазинах, на культурных мероприятиях и т. д. Однако ранее не было никаких штрафов, если эти правила не соблюдались.

Теперь Министерство юстиции подготовило поправки к Закону о борьбе с распространением Covid-19, которые предусматривают за несоблюдение правил о ношении маски будет либо вынесено предупреждение, либо наложен штраф в размере от 10 до 50 евро.

Размер штрафа будет определяться с учетом серьезности конкретного нарушения и необходимости наложения соразмерного штрафа за нарушение ограничений изоляции, карантина и самоизоляции. Размер штрафа будет определен муниципальной полицией или государственной полицией.