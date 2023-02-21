Правительство одобрило создание межведомственного комитета, чтобы ускорить реализацию проекта Rail Baltica

Кабинет министров одобрил предложение Министерства сообщения о создании межведомственного комитета для ускорения реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщили агентству LETA в Минсообщения.

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Целью новой структуры будет содействие скоординированному решению межотраслевых вопросов в реализации проекта.

Комитет необходим, так как реализация проекта затрагивает компетенцию ряда других министерств и учреждений, заявил министр сообщения Янис Витенбергс.

"Все участвующие стороны должны четко осознавать, что железнодорожная линия Rail Baltica является крупнейшим инфраструктурным проектом нашего поколения в Балтии и наша общая ответственность и перед будущими поколениями, и в сфере безопасности государства", — сказал министр.

Предложение предусматривает создание двухуровневого комитета, состоящего из совета и рабочей группы. В задачи совета будет входить решение межотраслевых вопросов, внесение изменений в законодательные и нормативные акты, разработка национальной позиции по связанным с Rail Baltica вопросам для рассмотрения на межотраслевом, межправительственном уровне или на уровне Европейской комиссии.

В совет войдут представители Минсообщения, Министерства экономики, Министерства охраны среды и регионального развития, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Министерства финансов.

Также будет создана рабочая группа для подготовки решений совета и координации выполнения задач. В рабочую группу войдут представители различных учреждений в зависимости от содержания рассматриваемых вопросов, например, Latvijas valsts meži, Latvijas valsts ceļi и самоуправлений.

Минсообщения отмечает, что прогресс в некоторых сферах проекта Rail Baltica недостаточен и его реализация в Латвии задерживается. Чтобы наверстать упущенное, важно завершить проектирование основной трассы магистрали, усовершенствовать существующую модель финансирования и внести изменения в правовую базу, необходимую для строительства крупных объектов.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.