Правительство одобрило выплату 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью (уточнено)
Foto: LETA

Правительство одобрило выплату одноразового пособия в 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью, передает LETA.

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От редакции: в статье была допущена ошибка — ранее в ней было сказано, что пособие получат все, кто с 1 марта 2020 года и до конца чрезвычайной ситуации имел право на латвийскую пенсию, пособие по инвалидности или пособие по утрате кормильца. Это неверно. Приносим свои извинения.

Уточненная информация:

Пособие получат все, кто с 1 марта 2021 года и до конца чрезвычайной ситуации имел право на латвийскую пенсию, пособие по инвалидности или пособие по утрате кормильца. Кроме того, пособие будет доступно тем, кто получает компенсацию по утере трудоспособности, кормильца или получают пособие социального обеспечения. Пособие будет выплачено получателям пособия по уходу за ребенком с инвалидностью и пособия по инвалидности.

На выплату пособий потребуются 112,5 млн евро. Получателям они будут перечислены до конца апреля.

Выплату пособий должен утвердить Сейм.

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