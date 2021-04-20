Правительство одобрило запрос Латвии на 1,82 млрд евро из фондов ЕС

Кабинет министров во вторник одобрил повторно разработанный Латвией запрос на привлечение 1,82 млрд евро из Механизма восстановления и устойчивости ЕС.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что благодаря этим средствам Латвия сможет реализовать свои планы развития экономики в будущем.

Для того чтобы получить запрошенные средства, Латвия должна разработать план восстановления и устойчивости и согласовать его с Еврокомиссией.

Предполагается, что план будет подан Еврокомиссии до 30 апреля, согласование займет два месяца, а затем он будет подан на утверждение в Совете ЕС.

Как ранее сообщил советник министра финансов Интс Далдерис, прежний запрос Латвии составлял 1,65 млрд евро. В пересмотренном плане учтены предложения Европейской комиссии и социальных партнеров — предусмотрена более значительная поддержка частного сектора и укрепление социальной стабильности.

В пересмотренном плане уделяется больше внимания мерам, предусмотренным в Национальном плане по климату и энергетике, а также приоритетам Национальной индустриальной политики на 2021-2027 годы. Также после пересмотра прямая поддержка предприятий увеличена на 40% до 643,21 млн евро, а государственный заказ сокращен до 1,154 млрд евро.