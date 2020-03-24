Правительство определит отрасли, работникам которым выплатят пособия за простой

Кабинет министров сегодня рассмотрит предложения Минэкономики об отраслях, работникам которых будут выплачиваться пособия за простой в связи с эпидемией Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее сообщил, что начать выплату пособий планируется уже на этой неделе.

В случае, если в затронутых кризисом отраслях работодатель не обеспечивает работника работой, работнику будет компенсироваться зарплата в размере 75% от установленной за последние шесть месяцев, но не более 700 евро за календарный месяц. Пособие по простою не будет облагаться ни подоходным налогом с населения, ни взносами социального страхования.

Правительство также ранее договорилось о других мерах поддержки. Предприятия затронутых кризисом отраслей будут иметь право просить о продлении срока уплаты налогов. Заявление должно быть подано не позже чем через два месяца после наступления срока платежа или дня вступления закона в силу. Служба государственных доходов (СГД) будет иметь право распределить налоговый платеж или отложить его на срок до трех лет, учитывая историю сотрудничества конкретного налогоплательщика с СГД. Информация о предприятии, договорившемся об отсрочке по уплате налогов, не будет размещена в базе налоговых должников.

Также предусмотрено, что за 2020 год субъектам хозяйственной деятельности не нужно будет обязательно вносить авансовые выплаты подоходного налога с населения.

Предприятия наиболее затронутых кризисом отраслей смогут использовать такие инструменты поддержки, как кредитные гарантии и ссуды для кризисных решений.

В рамках программы гарантирования обязательств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Размер гарантии будет составлять до 50%, а ее максимальная сумма — до 5 млн евро на одну компанию. Гарантии будут предоставляться в отношении таких обязательств, как инвестиционные кредиты и финансовый лизинг, при этом кредитная организация будет откладывать выплаты по основному долгу на срок до 2 лет.

Для кредитов на финансирование новых оборотных средств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Максимальная сумма в рамках этой программы составит до 1 млн евро на одну компанию, а максимальный срок — 3 года.

Законопроект также предусматривает, что СГД в ряде случаев вернет утвержденную переплату налога на добавленную стоимость.

Кроме того, до 1 сентября 2020 года кредиторам будет запрещено подавать заявки о процессе неплатежеспособности юридического лица.

В свою очередь компании, подпадающие под действие закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах, смогут подать годовой и консолидированный отчеты за 2019 год на три месяца позже установленного срока. Общества или фонды и религиозные организации будут иметь право подать годовой отчет за 2019 год до 31 июля 2020 года.

В случае необходимости министр финансов от имени государства будет иметь право брать ссуды, выбирать их условия и увеличивать максимально допустимый в бюджете очередного года размер государственного долга.